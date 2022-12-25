Премьер Беларуси дал прогноз о падении ВВП на 4% и инфляции 12% по итогам года

В правительстве Беларуси сообщили о прогнозе падения валового внутреннего продукта по итогам по итогам 2022 года на 4%.

"Да, у нас будет номинальное сокращение ВВП. Наверно, около 96% мы сработаем", - сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в субботу телеканалу "Беларусь-1".

"Вы знаете, какие прогнозы нам давали: от тотального коллапса до падения на 20%. И в этом была своя логика и свой резон. Думаю, что те, кто замысливал эту операцию, опирались на эти расчеты. Мы тоже свои расчеты проводили и знали, что $21 млрд - это та часть ВВП, которая была поставлена под угрозу - это фактически треть нашего ВВП", - заявил белорусский премьер.

Он также сообщил, что инфляция по итогам года составит 12%. "Главное - обеспечить снижение инфляционного давления. В принципе это удается. Уже третий месяц мы имеем дефляцию", - заявил Головченко.

"Хотя до этого годовой уровень инфляции зашкаливал на 17%, я думаю, что мы выйдем на 12% по итогу года", - сказал премьер.