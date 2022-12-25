Почти 30 человек пострадали при обрушении трибуны на баскетбольном матче в Египте

В египетском Городе им. 6 октября обрушилась трибуна во время матча Суперкубка Египта по баскетболу между командами "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад", в результате чего 27 человек получили травмы, сообщает Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

Представитель министерства уточнил, что у пострадавших в основном переломы и ранения, не опасные для жизни.

После обрушения трибуны матч был прерван. Al Arabiya пишет, что болельщики требовали отменить матч, но официального объявления об этом не было.