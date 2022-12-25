Более 20 человек стали жертвами зимнего шторма в США

Резкое похолодание и метели, обрушившиеся на юг и центр США, унесли жизни по меньшей мере 23 человек, сообщает The New York Times.
В Хьюстоне, штат Техас, умерли женщина и девочка, отравившись угарным газом от оставленного в гараже с включенным двигателем автомобиля, сообщила местная полиция. Также на одной из эстакад города был найден насмерть замерзший бездомный мужчина.
По данным техасских СМИ, в городе Шугар-Ленд в окрестностях Хьюстона погибли в пожаре бабушка и трое детей.
Власти города Сан-Антонио на юге штата связали с непогодой смерть 78-летнего мужчины.
В штате Теннесси погиб десятилетний мальчик, провалившийся в ледяной пруд, на юге штата Луизиана мужчина поскользнулся, упал, ударился головой и умер - согласно сообщениям официальных лиц.
Спровоцированные скользкими дорогами ДТП в штатах Техас и Кентукки унесли жизни десяти человек.
Кроме того, на побережье Северной Каролины три человека стали жертвами торнадо, однако неизвестно, был ли он вызван зимним штормом.
Накануне Национальная метеорологическая служба США назвала шторм почти беспрецедентным по масштабам - он простирался от Великих озер рядом с Канадой до реки Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. По данным метеорологов, около 60% американцев столкнулись с какими-либо предупреждениями, связанными с опасными погодными явлениями.
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