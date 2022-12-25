Азербайджан и ИСЕСКО углубляют сотрудничество

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов и генеральный директор ИСЕСКО Салим аль-Малик подписали в субботу в Рабате (Марокко) план действий по углублению сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, сообщили в МИД Азербайджана.
«24 декабря 2022 года в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате был подписан план действий по углублению сотрудничества между Азербайджаном ИСЕСКО. План действий подписали посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов и генеральный директор ИСЕСКО Салим аль-Малик», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что, согласно документу, планируется осуществление совместных мероприятий в рамках глобальной кампании «Мир во имя культуры», инициированной Азербайджаном в партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН и ИСЕСКО, поддержка программы молодых специалистов ICESCO, а также проектов, которые будут реализованы в сфере информационных технологий, охраны памятников культурного наследия исламского мира.
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