Количество случаев COVID-19 в мире превысило 656,9 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 656 млн 973 тыс. 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 678 тыс. 316 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 100 млн 371 тыс. 552 и 1 млн 90 тыс. 204.

Индия - 44 млн 678 тыс. 330 и 530 тыс. 693.

Франция - 39 млн 322 тыс. 741 и 162 тыс. 193 (данные на утро минувшей субботы).

Германия - 37 млн 211 тыс. 951 и 160 тыс. 768 (данные на утро минувшей субботы).

Бразилия - 36 млн 92 тыс. 845 и 692 тыс. 652 (данные на утро пятницы).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 857,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 333 человека, в Индии - 377 во Франции - 2 тыс. 457, в Германии - 1 тыс. 917, в Бразилии - 3 тыс. 217.