Баку и Ташкент планируют за 5 лет довести взаимный товарооборот до $1 млрд

Азербайджан и Узбекистан нацелены на доведение взаимного товарооборота до $1 млрд в течение 5 лет. Соответствующая готовность была озвучена в субботу на встрече вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

«На встрече рассмотрены текущее состояние и перспективы развития торговых отношений. Озвучена взаимная готовность довести объемы взаимной торговли до 1 млрд долларов в течение ближайших 5 лет, в связи с чем согласован ряд конкретных практических мероприятий», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что стороны достигли договоренности о проведении в начале 2023 года в Ташкенте очередного заседания делового совета и первого форума регионов Узбекистана и Азербайджана с организацией «роуд-шоу» перспективных инвестиционных проектов.

Согласно министерству, в ходе беседы обсуждены конкретные практические меры по углублению промышленной кооперации, «имея в виду создание совместных шелководческих, текстильных кластеров, реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере машиностроения, химической, нефтехимической и ювелирной промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях».

По итогам переговоров стороны выразили приверженность дальнейшему сотрудничеству в целях продвижения достигнутых договоренностей и выработки новых направлений двустороннего партнерства, говорится в сообщении.

По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, в 2021 году товарооборот Азербайджана и Узбекистана составил $111 млн 903,4 тыс., в январе-ноябре 2022 года - $164 млн 259,52 тыс.

Р.Керимов