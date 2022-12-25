Баку и Ташкент планируют за 5 лет довести взаимный товарооборот до $1 млрд

Азербайджан и Узбекистан нацелены на доведение взаимного товарооборота до $1 млрд в течение 5 лет. Соответствующая готовность была озвучена в субботу на встрече вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
«На встрече рассмотрены текущее состояние и перспективы развития торговых отношений. Озвучена взаимная готовность довести объемы взаимной торговли до 1 млрд долларов в течение ближайших 5 лет, в связи с чем согласован ряд конкретных практических мероприятий», - говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что стороны достигли договоренности о проведении в начале 2023 года в Ташкенте очередного заседания делового совета и первого форума регионов Узбекистана и Азербайджана с организацией «роуд-шоу» перспективных инвестиционных проектов.
Согласно министерству, в ходе беседы обсуждены конкретные практические меры по углублению промышленной кооперации, «имея в виду создание совместных шелководческих, текстильных кластеров, реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере машиностроения, химической, нефтехимической и ювелирной промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях».
По итогам переговоров стороны выразили приверженность дальнейшему сотрудничеству в целях продвижения достигнутых договоренностей и выработки новых направлений двустороннего партнерства, говорится в сообщении.
По данным Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, в 2021 году товарооборот Азербайджана и Узбекистана составил $111 млн 903,4 тыс., в январе-ноябре 2022 года - $164 млн 259,52 тыс.
Р.Керимов
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