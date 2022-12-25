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Дальнее зарубежье 25.12.2022 12:34

Глава МИД КНР назвал налаживание отношений с США, РФ и ЕС главными задачами внешней политики

Внешняя политика Китая нацелена на поиск путей, которые позволят построить координированные отношения с США, Россией и Евросоюзом, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Выступая на симпозиуме по международному положению и дипломатии КНР, он назвал важнейшими задачами китайской внешней политики "поиск правильного пути для (выстраивания - ИФ) отношений с США, налаживание более зрелой и устойчивой комплексной стратегической координации между Китаем и Россией, а также приверженность здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС".

По его словам, в настоящее время углубилось добрососедское и дружеское сотрудничество Пекина с Москвой - всесторонняя стратегическая координация "стала более зрелой и предметной".

Ван И подчеркнул, что "в последний год Китай и Россия твердо поддерживали друг друга в защите своих основных интересов, политическое и стратегическое взаимное доверие еще больше укрепилось".

Министр отметил рост двухсторонней торговли, объем которой в 2020 году приблизился к $200 млрд, реализацию крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, расширение масштабов расчетов в местной валюте.

Дипломат подчеркнул, что "в условиях возврата отдельных стран к менталитету времен холодной войны (...) Китай и Россия вместе с другими странами будут неуклонно способствовать многополярности мира и демократизации международных отношений".

Одновременно, как заявил глава китайского МИД, КНР "решительно противостоит ошибочной политике США в отношении Китая и способствует поиску правильного пути для их развития".

По его словам, США продолжают относиться к Китаю как к "своему главному конкуренту, окружать, подавлять и провоцировать его, создавая серьезные трудности в китайско-американских отношениях".

Ван и напомнил о визите на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, и призвал США "выполнять свои обязательства (...), прекратить сдерживание и угнетение Китая, подрыв его суверенитета, безопасности и интересов в области развития, а также создать благоприятную атмосферу для общения и сотрудничества".

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Тэги: КИТАЙ, США, РОССИЯ, ЕС, МИД


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