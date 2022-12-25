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ТЭК 25.12.2022 13:00

В США на фоне зимнего шторма зафиксирован рекордный за десять лет спад добычи газа

Добыча природного газа в США в пятницу, 23 декабря, упала примерно на 10% по сравнению с предыдущим днем из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, температура в основных районах добычи газа, в том числе в штате Техас, который является главным поставщиком, упала ниже нуля. Это привело к обледенению труб и приостановке добычи.

При этом отмечается, что внутренний спрос вырос до самого высокого дневного уровня с начала 2019 года.

Резкое похолодание и снежные бури накрыли на этой неделе ряд регионов США - от тихоокеанского Северо-Запада до Новой Англии и побережья Мексиканского залива, а также Канаду. Сложные погодные условия, которые, как ожидается, сохранятся до 26 декабря, что может привести к сокращению объемов экспорта СПГ с побережья Мексиканского залива.

США являются крупным экспортером СПГ и его ключевым поставщиком в Европу, поэтому сбои в работе портов могут сказаться на глобальном рынке, отмечал ранее Bloomberg.

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Тэги: США, ЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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