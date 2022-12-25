В России за сутки COVID-19 заболели почти 6,6 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6,6 тыс. случаев, скончались 52 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"В РФ выявлено 6 595 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 624 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,7%", - сообщили в оперштабе.
Накануне оперштаб сообщал о 1 108 случаях госпитализации за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 16 субъектах Российской Федерации. Снижение произошло в 60 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти российских субъектах.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрировано 6 986 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 391.
За минувшие сутки от коронавируса скончались 52 человека, накануне сообщалось о 54 умерших.
"Выздоровели за сутки 6 176 человек, или на 22,8% меньше в сравнении с 24 декабря", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 764 тыс. 292 случая заражения коронавирусной инфекцией, 393 тыс. 326 умерших и 21 млн 163 тыс. 398 выздоровевших.
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