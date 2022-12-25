Зимний шторм в США привел к отмене или задержке более 1,5 тыс. авиарейсов

Сильнейший зимний шторм, обрушившийся на значительную часть США, стал причиной отмены или переноса более 1,5 тыс. авиарейсов в воскресенье, свидетельствуют данные сайта FlightAware.
В частности, власти отменили 1 тыс. 149 внутренних рейсов и рейсов, отбывающих из США и прибывающих на территорию страны. Количество задержанных вылетов достигло 504.
Bloomberg в свою очередь сообщает, что в штате Нью-Йорк международный аэропорт "Буффало Ниагара" останется закрытым минимум до понедельника. Губернатор Кэти Хокл описала складывающуюся в штате ситуацию как очень тяжелую и мобилизовала Национальную гвардию. Она также обратилась к федеральным властям с призывом объявить штат зоной стихийного бедствия.
Накануне Национальная метеорологическая служба США назвала шторм почти беспрецедентным по масштабам - он простирался от Великих озер рядом с Канадой до реки Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой.
Шторм унес жизни, по меньшей мере, 23 человек. По данным метеорологов, около 60% американцев столкнулись с какими-либо предупреждениями, связанными с опасными погодными явлениями.
Предприятия коммунального обслуживания - от штата Техас до Нью-Йорка - призывают клиентов экономить электроэнергию. Так, крупнейший в стране оператор электросетей PJM Interconnection LLC, обслуживающий 65 млн человек от штата Иллинойс до штата Нью-Джерси, объявил, что из-за беспрецедентного роста электропотребления ему, возможно, придется пойти на веерные отключения электроэнергии. В компании Consolidated Edison Inc, которая поставляет электричество в Нью-Йорк и частично в штаты Нью-Джерси и Пенсильвания, также призвали потребителей к экономии из-за холодов и возросшей нагрузки на газопроводы, ведущие в Нью-Йорк. Такой призыв компания адресовала 3,5 млн потребителям электроэнергии и 1,1 млн потребителям газа.
Однако накануне 850 тыс. коммерческих предприятий и домохозяйств оставались без света. Две трети отключений пришлось на штаты Северная Каролина и Мэн. При этом в Северной Каролине пришлось прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. Аналогичные меры применяли два дня в штате Теннеси из-за роста электропотребления в то время, как сильный ветер вывел из строя электрические подстанции. Также Минэнерго США объявило чрезвычайную ситуацию в штате Техас из-за перебоев в электроснабжении.
Между тем, по данным Bloomberg, в минувшую пятницу уровень добычи газа в США упал до минимального уровня более чем за десятилетие. Причиной этого стал шторм, который вынудил прекратить работу на скважинах. В результате запасы газа в 48 штатах США, кроме Аляски и Гавайев, сократились примерно на 10% по сравнению с четвергом. В то же время спрос на газ в США достиг максимума за период с начала 2019 года.
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