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ТЭК 25.12.2022 14:30

Россия не приемлет «потолка» цен на энергоресурсы - Песков

Россия никогда не согласится с искажением и уничтожением рыночного процесса ценообразования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение "потолка" цен на импорт российских энергоресурсов.

В интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала Россия 1 (ВГТРК) Песков, комментируя соответствующие инициативы, заявил о "неприемлемости каких-либо потолков".

"Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа - это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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