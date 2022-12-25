Россия не приемлет «потолка» цен на энергоресурсы - Песков

Россия никогда не согласится с искажением и уничтожением рыночного процесса ценообразования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение "потолка" цен на импорт российских энергоресурсов.
В интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала Россия 1 (ВГТРК) Песков, комментируя соответствующие инициативы, заявил о "неприемлемости каких-либо потолков".
"Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа - это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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