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Регион 25.12.2022 15:00

Турция проводит переговоры с Россией об использовании воздушного пространства Сирии для операции

Анкара обсуждает с Москвой возможность использования воздушного пространства над севером Сирии для возможной операции, сообщает в воскресенье "Сабах" со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.

"Акар сказал в беседе с журналистами в субботу, что Анкара ведет переговоры с Москвой, поддерживающей силы президента Сирии Башара Асада, об этой операции. Он сказал: "Мы говорим с Россией о всех вопросах, в том числе об открытии воздушного пространства", - отмечает издание.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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