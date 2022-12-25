Турция проводит переговоры с Россией об использовании воздушного пространства Сирии для операции

Анкара обсуждает с Москвой возможность использования воздушного пространства над севером Сирии для возможной операции, сообщает в воскресенье "Сабах" со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.
"Акар сказал в беседе с журналистами в субботу, что Анкара ведет переговоры с Москвой, поддерживающей силы президента Сирии Башара Асада, об этой операции. Он сказал: "Мы говорим с Россией о всех вопросах, в том числе об открытии воздушного пространства", - отмечает издание.
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