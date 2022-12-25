В Китае решили не обнародовать ежедневную статистику по COVID-19

Национальная комиссия здравоохранения КНР с воскресенья прекратила публиковать ежедневную статистику по ситуации с COVID-19, сообщает "Чэннел Ньюс Эйша".

"Значимую информацию по COVID-19 будет публиковать Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР - для справочной информации и научно-исследовательских работ", - говорится в заявлении комиссии.

При этом, уточняет "Чэннел Ньюс Эйша", в комиссии не пояснили причины такого шага.

Также ранее, в конце ноября, когда ежедневные новые случаи COVID-19 достигли рекордных показателей, комиссия перестала предоставлять данные о бессимптомных случаях заражения.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре этого года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Так, в минувший четверг рекордное количество звонков на горячую линию по коронавирусу зарегистрировали в городе Сучжоу (провинция Цзянсу). В воскресенье стало известно, что число обращений в центр экстренной медицинской помощи в Ханчжоу (провинция Чжэцзян) выросло более чем в три раза по сравнению с 2021 годом. Согласно ряду подсчетов, десятки тысяч случаев COVID-19 могут выявлять в день в городском округе Дунгуань (провинция Гуандун) и в городе Циндао (провинция Шаньдун) - значительно более высокий уровень инфицирования, чем в среднем по стране.