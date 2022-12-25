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Внешняя политика 25.12.2022 15:07

В Кремле заявили, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не планируется

Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении "на полях" неформального саммита СНГ в Петербурге не планируется, хотя Ильхам Алиев и Никол Пашинян будут участвовать в самом саммите, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (президент Азербайджана и премьер-министр Армении) будут (в Петербурге), но встреча на троих не предусмотрена", - сказал Песков.

В последний раз Путин, Алиев и Пашинян встречались в трехстороннем формате в конце октября в Сочи. 9 декабря "на полях" саммита ЕАЭС в Бишкеке президент РФ провел отдельную встречу с премьер-министром Армении.

Ранее Песков говорил о том, что у руководителей России, Азербайджана и Армении будет возможность переговорить "на полях" неформального саммита в Санкт-Петербурге, однако конкретных договоренностей на этот счет нет.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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