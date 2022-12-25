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СНГ 25.12.2022 16:00

Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу

Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением, что Россия подошла к опасной черте в отношениях с западным миром, и подтвердил готовность Москвы к диалогу.

"Я не считаю, что она (черта) уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так он ответил на вопрос, не подходит ли Россия к критической черте в отношениях с западным миром, и как от нее можно отступить.

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они", - заявил глава государства.

У него также уточнили, могла ли Россия вести себя в отношениях с Украиной "столь же изощренно", как Запад.

"Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. Вот если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались в морально-нравственные ценности восточного христианства, западного христианства, ислама, - то они всегда говорили, что у нас разные подходы, в общем, там скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной. Не могли!" - заявил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ДИАЛОГ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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