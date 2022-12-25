Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 79.56 +2.07 Brent 83.92 +2.94

Здравоохранение 25.12.2022 16:35

В китайской провинции Чжэцзян выявляют за сутки более миллиона случаев COVID-19

Медицинские службы в провинции Чжэцзян, население которой составляет примерно 64,5 млн человек, регистрируют за сутки свыше 1 млн новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает в воскресенье South China Morning Post (SCMP).

Согласно прогнозам, данный показатель в этой провинции на востоке КНР может достигнуть пика в 2 млн заражений к 1 января прежде, чем начать спад перед Лунным Новым годом, который на этот раз приходится на 22 января 2023 года.

В столице провинции Ханчжоу набирают добровольцев, чтобы помочь городскому центру экстренной медицинской помощи справиться с возросшим количество обращений граждан. Власти активизируют закупки жаропонижающих средств и распределяют более 10 млн единиц прочих медикаментов.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре этого года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода в связи с быстрым распространением штамма "омикрон" коронавируса.

Ранее стало известно, что Национальная комиссия здравоохранения КНР с воскресенья прекратила публиковать ежедневную статистику по ситуации с COVID-19. Однако, уточняет SCMP, подобные ежедневные данные потеряли смысл после того, как ранее в декабре власти в рамках смягчения мер против COVID-19 отменили принудительное тестирование граждан на возможное наличие вируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, COVID-19, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Китае за сутки выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19 В Беларусь из Китая доставили два миллиона доз вакцины от COVID-19 В Шанхае вновь проверят почти всех жителей на COVID-19 В Шанхае фиксируется рост случаев COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az