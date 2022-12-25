Войска Китая провели маневры в море и в воздушном пространстве около Тайваня

Военные КНР в воскресенье приняли участие в учениях в море и в воздушном пространстве возле острова Тайвань, в ходе которых, в частности, тренировались наносить удары, сообщили западные СМИ.
""Военные разных видов войск провели патрулирование для поддержания боевой готовности и отработали совместное нанесение ударов", - приводят СМИ заявление Восточного командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.
"Это стало решительным ответом на нынешний сговор между США и Тайванем и их провокации", - отмечается в заявлении.
Однако в командовании не уточнили, где именно проходили маневры, и о каких провокациях идет речь.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.
Накануне в МИД КНР раскритиковали подписанный в минувшую пятницу американским президентом Джо Байденом оборонный бюджет США на 2023 год, и выразили мнение, что в соответствующем документе содержатся негативные положения в отношении Тайваня, которые нарушают принцип "одного Китая".
В Кремле заявили, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не планируется
Азербайджан и ИСЕСКО углубляют сотрудничество
Россия не приемлет «потолка» цен на энергоресурсы - Песков
В США на фоне зимнего шторма зафиксирован рекордный за десять лет спад добычи газа
Баку и Ташкент планируют за 5 лет довести взаимный товарооборот до $1 млрд
В ЕС частично восстановились объемы турпоездок
В китайской провинции Чжэцзян выявляют за сутки более миллиона случаев COVID-19
В Китае решили не обнародовать ежедневную статистику по COVID-19
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Умные решения для транспорта от Bakcell
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают