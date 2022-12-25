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Дальнее зарубежье 25.12.2022 17:05

Войска Китая провели маневры в море и в воздушном пространстве около Тайваня

Военные КНР в воскресенье приняли участие в учениях в море и в воздушном пространстве возле острова Тайвань, в ходе которых, в частности, тренировались наносить удары, сообщили западные СМИ.

""Военные разных видов войск провели патрулирование для поддержания боевой готовности и отработали совместное нанесение ударов", - приводят СМИ заявление Восточного командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

"Это стало решительным ответом на нынешний сговор между США и Тайванем и их провокации", - отмечается в заявлении.

Однако в командовании не уточнили, где именно проходили маневры, и о каких провокациях идет речь.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Накануне в МИД КНР раскритиковали подписанный в минувшую пятницу американским президентом Джо Байденом оборонный бюджет США на 2023 год, и выразили мнение, что в соответствующем документе содержатся негативные положения в отношении Тайваня, которые нарушают принцип "одного Китая".

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, УЧЕНИЯ


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