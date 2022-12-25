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Внешняя политика 25.12.2022 19:24

Баку обвинил Ереван в лицемерии

В министерстве иностранных дел Азербайджана в воскресенье отвергли утверждения МИД Армении о том, что Баку не заинтересован в мире и стабильности в регионе и препятствует мирному процессу, обвинив Ереван в лицемерии.

«Решительно отвергаем безосновательное заявление МИД Армении от 24 декабря 2022 года, искажающее взгляды, высказанные президентом Азербайджана (Ильхамом Алиевым - ИФ) в ходе его встречи с представителями общины Западного Азербайджана. Утверждение МИД Армении о том, что Азербайджан не заинтересован в мире и стабильности в регионе и нарушает международное право - не что иное, как лицемерие», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что «азербайджанская сторона на протяжении 25 лет сохраняла приверженность мирному урегулированию конфликта с Арменией посредством переговоров, несмотря на то, что территории Азербайджана в течение 30 лет были оккупированы Арменией, с наших земель были изгнаны сотни тысяч человек и совершены массовые убийства». После Второй Карабахской войны именно азербайджанская сторона выдвинула предложение о заключении мирного договора с Арменией, обратили внимание в МИД Азербайджана.

Столь же безосновательными в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве назвали утверждения армянской стороны о том, что Баку нарушает Пражское и Сочинское соглашения и препятствует мирному процессу. В МИД Азербайджана заявили, что, «несмотря на то, что Пражское и Сочинское соглашения предусматривают обсуждение и решение всех проблемных вопросов на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, армянская сторона не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, и, как видно из ситуации вокруг Лачинской дороги», продолжает совершать действия, направленные против суверенитета Азербайджана.

В азербайджанском министерстве заметили, что «выдвижение именно армянской стороной условий, препятствовавших встрече лидеров в Брюсселе в декабре, отказ министра иностранных дел Армении поехать на московскую встречу 23 декабря, наглядно демонстрируют, кто именно чинит препятствия мирному процессу».

«Вызывает удивление, что занятие азербайджанской стороной более выгодных позиций в направлении неделимитированной границы с Арменией, расценено как оккупация Азербайджаном какой-то части территории Армении. Тот факт, что Армения в течение 30 лет удерживала под оккупацией территории Азербайджана и до сих пор удерживает под оккупацией 8 сел Азербайджана, признанных международным сообществом частью территории нашей страны, и разместила свои военные позиции по многим направлениям в пределах суверенных территорий Азербайджана еще раз доказывает необоснованность утверждений о том, что какие-то позиции на указанной территории ранее принадлежали Армении», - добавили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

«Вновь заявляем, что на фоне намерения Азербайджана установить мир и безопасность в регионе продолжающаяся деструктивная деятельность Армении вопреки обязательствам, ее заявления и действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, не служат делу восстановления мира в регионе», - отметили в МИД Азербайджана, указав на то, что Баку продолжит принимать меры по построению мира на основе международного права.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД


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