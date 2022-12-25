Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане второй день подряд держится на одном уровне

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 965, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Суточная заболеваемость COVID-19 в стране вторые сутки подряд держится на одном уровне.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли четверо больных COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 6 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 815 тыс. 395 человек (+72 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 564 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 930 тестов на коронавирус против 1 тыс. 957 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 420 тыс. 424 теста на COVID-19.

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