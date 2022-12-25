Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане второй день подряд держится на одном уровне

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 72 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 965, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Суточная заболеваемость COVID-19 в стране вторые сутки подряд держится на одном уровне.
За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне умерли четверо больных COVID-19).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 6 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 815 тыс. 395 человек (+72 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 564 человека.
За сутки медики провели 1 тыс. 930 тестов на коронавирус против 1 тыс. 957 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 420 тыс. 424 теста на COVID-19.
Отдел новостей
Баку обвинил Ереван в лицемерии
В Кремле заявили, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ не планируется
Россия не приемлет «потолка» цен на энергоресурсы - Песков
В США на фоне зимнего шторма зафиксирован рекордный за десять лет спад добычи газа
Баку и Ташкент планируют за 5 лет довести взаимный товарооборот до $1 млрд
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Акар подверг критике антиазербайджанскую риторику представителей некоторых стран
В Турции заявили о вывозе из Украины более 15 млн т продукции по «зерновой сделке»
Войска Китая провели маневры в море и в воздушном пространстве около Тайваня
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Умные решения для транспорта от Bakcell
Visa Family Pack от AccessBank
Компания «Azpetrol» избрана «Сетью автозаправочных станций года»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают