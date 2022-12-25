Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 79.56 +2.07 Brent 83.92 +2.94

Регион 25.12.2022 21:45

Акар подверг критике антиазербайджанскую риторику представителей некоторых стран

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар раскритиковал антиазербайджанскую риторику представителей некоторых стран.

"Как всегда, относительно ситуации между Азербайджаном и Арменией звучат далеко не объективные и беспристрастные заявления. Однако на протяжении 30 лет мы не услышали голоса ни стран, ни международных организаций, задействованных в миссии по урегулированию карабахского вопроса. Поэтому мы спрашиваем у тех, кто сейчас озвучивает подобные мнения: о чем вы думали до сих пор?" - заявил Акар, говоря об антиазербайджанской риторике представителей некоторых стран. Его слова приводит "Анадолу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, ХУЛУСИ АКАР


Похожие новости


Эрдоган рассчитывает на укрепление сотрудничества Анкары и Баку в 2023г Азербайджан, Туркменистан и Турция намерены совместно развивать экспорт туркменского газа Азербайджан, Туркменистан и Турция обсудили развитие кооперации в сфере транспорта Эрдоган намерен обсудить на саммите президентов Турции, Азербайджана и Туркменистана углубление сотрудничества Турция может помочь Азербайджану и Армении нормализовать отношения - Клаар Учения Азербайджана и Турции способствуют обеспечению мира и безопасности в регионе - Гасанов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az