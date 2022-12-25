Акар подверг критике антиазербайджанскую риторику представителей некоторых стран

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар раскритиковал антиазербайджанскую риторику представителей некоторых стран.

"Как всегда, относительно ситуации между Азербайджаном и Арменией звучат далеко не объективные и беспристрастные заявления. Однако на протяжении 30 лет мы не услышали голоса ни стран, ни международных организаций, задействованных в миссии по урегулированию карабахского вопроса. Поэтому мы спрашиваем у тех, кто сейчас озвучивает подобные мнения: о чем вы думали до сих пор?" - заявил Акар, говоря об антиазербайджанской риторике представителей некоторых стран. Его слова приводит "Анадолу".