Путин не намерен поздравлять Байдена с Новым годом - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом президента США Джозефа Байдена, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент поздравить Байдена с Новым годом.

Он не уточнил, касается ли это и руководителей других недружественных стран.