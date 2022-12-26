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Дальнее зарубежье 26.12.2022 15:20

Путин не намерен поздравлять Байдена с Новым годом - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом президента США Джозефа Байдена, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сейчас мы настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент поздравить Байдена с Новым годом.

Он не уточнил, касается ли это и руководителей других недружественных стран.

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