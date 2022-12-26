Песков заявил о готовящихся переговорах лидеров РФ и Китая до конца года

До конца года у президента РФ Владимира Путина запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно такой контакт готовится", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим об этом", - добавил он.

По словам Пескова, пока преждевременно говорить о формате общения.