Казахстан не присоединяется к санкциям против РФ, но и не даст их обходить

Астана не участвует в санкциях против России, но в то же время не позволит обходить эти ограничительные меры, заявил в интервью Эн-эйч-кей глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Казахстан не участвует в санкциях против России, однако придерживается принципа не позволять каким-либо компаниям использовать себя для обхода санкций", - сказал он.

В то же время он напомнил, что у Казахстана и РФ - тесные экономические связи, и санкции против России оказывают негативный эффект на экономику Казахстана.

Говоря о ситуации вокруг Украины, министр напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в регулярном контакте как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Токаев призывает лидеров двух стран сесть за стол переговоров и урегулировать разногласия через диалог, добавил глава МИД Казахстана.