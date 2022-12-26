Казахстан не присоединяется к санкциям против РФ, но и не даст их обходить

Астана не участвует в санкциях против России, но в то же время не позволит обходить эти ограничительные меры, заявил в интервью Эн-эйч-кей глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Казахстан не участвует в санкциях против России, однако придерживается принципа не позволять каким-либо компаниям использовать себя для обхода санкций", - сказал он.
В то же время он напомнил, что у Казахстана и РФ - тесные экономические связи, и санкции против России оказывают негативный эффект на экономику Казахстана.
Говоря о ситуации вокруг Украины, министр напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в регулярном контакте как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Токаев призывает лидеров двух стран сесть за стол переговоров и урегулировать разногласия через диалог, добавил глава МИД Казахстана.
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