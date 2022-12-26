Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 79.56 +2.07 Brent 83.92 +2.94

СНГ 26.12.2022 14:38

Казахстан не присоединяется к санкциям против РФ, но и не даст их обходить

Астана не участвует в санкциях против России, но в то же время не позволит обходить эти ограничительные меры, заявил в интервью Эн-эйч-кей глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Казахстан не участвует в санкциях против России, однако придерживается принципа не позволять каким-либо компаниям использовать себя для обхода санкций", - сказал он.

В то же время он напомнил, что у Казахстана и РФ - тесные экономические связи, и санкции против России оказывают негативный эффект на экономику Казахстана.

Говоря о ситуации вокруг Украины, министр напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в регулярном контакте как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Токаев призывает лидеров двух стран сесть за стол переговоров и урегулировать разногласия через диалог, добавил глава МИД Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az