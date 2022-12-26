Рекордные 19,9 млрд ламп будут использованы для праздничной иллюминации в ФРГ

Во время празднования Рождества и Нового года в Германии в общей сложности будет гореть около 19,9 млрд лампочек на елочных гирляндах, а также в гостиных, на фасадах домов и во дворах.
Это рекордное число, отмечает компания Lichtblick, которая ежегодно проводит подобные расчеты. В прошлом году лампочек было на 400 млн меньше.
В этом году об использовании исключительно или преимущественно светодиодов заявили 78% немцев против 77% годом ранее.
Широкое использование более экономичных светодиодных технологий позволит сократить потребление электроэнергии на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. В результате на праздничную иллюминацию в ФРГ в этом году пойдет около 614 млн кВт.ч электроэнергии. Это соответствует годовому потреблению достаточно большого города, который насчитывает около 205 тыс. домохозяйств. Стоимость этой электроэнергии составит примерно 227 млн евро.
В 2021 году данные показатели составляли соответственно 623 млн кВт.ч, 208 тыс. домохозяйств и 196 млн евро.
Всего в этом праздничном сезоне используется около 233 млн гирлянд, светящихся оконных картинок или световых дуг по сравнению с 227 млн в прошлом году. Это в среднем составляет примерно шесть осветительных приборов на семью, как и в 2021 году, поскольку число домохозяйств в стране выросло.
Между тем подорожание энергоносителей заставляет многих задуматься о собственном энергопотреблении. В результате каждый третий опрошенный (34%) заявил, что хотел бы в этом году меньше праздничного освещения дома, в основном, для экономии энергии. О необходимости освещения мест общего пользования на Рождество, поскольку это является важной частью праздников, в этом году заявили 67% респондентов против 74% годом ранее.
В опросе, который в двенадцатый раз проводился международным институтом изучения общественного мнения YouGov, приняли участие свыше 2 тыс. человек не моложе 18 лет.
Lichtblick является крупнейшей в ФРГ независимой компанией в сфере "зеленой" энергетики с годовой выручкой выше около 1 млрд евро и 1,7 млн клиентов.
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