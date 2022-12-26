Один из беспилотников Северной Кореи пролетел над Сеулом

КНДР в понедельник отправила пять беспилотников через демаркационную линию в Южную Корею, и одному из них удалось пролететь над северными районами Сеула, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
Остальные БПЛА тем временем курсировали над островом Канхвадо у западного побережья Южной Кореи.
В свою очередь южнокорейское командование подняло в воздух истребители и вертолеты, чтобы сбить эти объекты. При этом, по некоторым данным, вертолеты выпустили до 100 снарядов в беспилотники, но не смогли сбить их.
Однако неизвестно, оснащены ли эти беспилотники вооружением.
Также в ответ на действия КНДР южнокорейские военные направили собственные беспилотники и личный состав в пограничные с КНДР районы. В Объединенном комитете отметили, что Южная Корея послала часть БПЛА в воздушное пространство КНДР для разведки и съемки северокорейских военных объектов.
"Рёнхап" напоминает, что ранее власти Южной Кореи заявляли о появлении северокорейских беспилотников к югу от демаркационной линии в 2014 и в 2017 годах.
По мнению аналитиков, КНДР располагает около 1 тыс. беспилотников, которые должны уравновешивать превосходство ВВС Южной Кореи над северокорейской авиацией, и кроме того, Пхеньян использует БПЛА для разведки.
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