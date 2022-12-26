Азербайджан и РФ обсуждают создание совместного производства феромонных ловушек

Азербайджан и РФ обсуждают возможность совместного производства феромонных ловушек для насекомых-вредителей.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» этот вопрос обсуждался на переговорах в Москве между заместителем председателя Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Баларахимом Гулиевым и заместителем руководителя Россельхознадзора Юлией Швабаускене.

«Стороны обсудили возможность совместного производства феромонных ловушек. В ближайшее время зарубежные коллеги посетят подведомственное Службе ФГБУ «ВНИИКР», где ознакомятся с особенностями их изготовления производства, осмотрят участки этого процесса и произведут обмен опытом», - отмечается в информации Россельхознадзора.

В ходе переговоров были затронуты вопросы ветеринарного и фитосанитарного надзора, а также интеграции информационных систем.

В частности, представители АПБ рассказали о нововведениях, связанных со вступлением в силу с 1 января 2023 года «Закона о пищевой безопасности», которым в том числе регламентирована необходимость обязательного перевода на азербайджанский язык всей информации на этикетках ввозимой в страну продукции.

Стороны вновь обсудили проект межправительственного соглашения «О сотрудничестве в области карантина и защиты растений». Россельхознадзор подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности при взаимных поставках, в связи с чем счел необходимым доработать некоторые вопросы на экспертном уровне.

Российская сторона также обратила внимание на увеличение случаев выявления карантинных для Евразийского экономического союза объектов при поставках в Россию томатов. Так, в 2021 году выявлен 71 случай обнаружения южноамериканской томатной моли, в 2022 году - 142 случая. Швабаускене попросила азербайджанскую сторону усилить карантинный фитосанитарный контроль в части отгружаемой продукции с целью исключения несоответствий при взаимных поставках.

Также ведомства договорились интенсифицировать интеграцию информационных систем в области карантина растений, которая позволит наладить 100% прослеживаемость товарных потоков и исключит возможность незаконных поставок.

Одной из обсуждаемых тем стали поставки российского картофеля в Азербайджан. «В текущем году Россия экспортировала значительно выросшие объемы продовольственного и семенного картофеля. При этом зафиксированы случаи фальсификации фитосанитарных документов, в сопровождении которых перевозилась данная культура. По каждому из фактов подделки документов Россельхознадзором приняты исчерпывающие меры: проведено расследование, выявлены компании, участвующие в нелегальных схемах, экспорт в Азербайджан для них запрещен, приостановлена деятельность учреждений в части лабораторных исследований экспортируемого и импортируемого картофеля», - подчеркивается в информации.

Швабаускене заверила Гулиева, что для Россельхознадзора обеспечение абсолютной прозрачности и гарантированной торговли безопасной в карантинном фитосанитарном отношении продукции в Азербайджан является приоритетной задачей.

Р.Ахмедов