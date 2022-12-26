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Дальнее зарубежье 26.12.2022 16:17

В ООН призывают талибов отменить запрет афганским женщинам на работу в НПО

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) в понедельник призвала власти движения "Талибан" отменить запрет женщинам на работу в неправительственных организациях (НПО).

"Глава UNAMA Рамиз Алакбаров встретился сегодня в Кабуле с министром экономики Мохаммадом Ханифом, призвал отменить решение о запрете на участие женщинам в гуманитарной деятельности НПО, в том числе международных НПО. Миллион афганцев нуждается в гуманитарной помощи, крайне важно устранить препятствия для этого", - говорится в заявлении миссии в твиттере.

Западные СМИ напоминают, что в минувшую субботу афганские власти распорядились, чтобы все местные и иностранные НПО не допускали к работе у них женщин. СМИ уточняют, что хоть такое постановление не затрагивает ООН напрямую, оно распространяется на многие программы организации, выполняемые НПО.

На прошлой неделе талибы также запретили женщинам обучаться в университетах.

Associated Press напоминает, что изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств. Однако впоследствии они запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, ограничили доступ женщинам к большинству профессий и распорядились, чтобы в общественных местах они носили одежду, покрывающую их с головы до ног. Более того, женщинам запрещено ходить в парки и спортзалы.

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе прошлого года и сформировало свое правительство, именуемое Исламским Эмиратом Афганистан. Это второй захват власти в Афганистане талибами после сентября 1996 года. Тогда правительство талибов было официально признано тремя государствами: Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ. В сентябре - ноябре 2001 года талибы потеряли контроль над страной в ходе антитеррористической операции международных коалиционных сил, возглавляемых США.

После того, как талибы пришли к власти, в стране ликвидировали министерство по делам женщин, а вместо него учредили министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.

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