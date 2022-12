Состоялась церемония вручения международной премии Caspian Business Award 2022

Caspian Energy Club организовал праздничный прием в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, а также церемонию вручения седьмой международной премии Caspian Business Award 2022.

В мероприятии приняли участие руководители государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса, топ-менеджеры и представители компаний-членов Caspian Energy Club.

Поприветствовав участников мероприятия, председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев рассказал об истории, сфере деятельности Caspian Energy Club и компаниях-членах, входящих в организацию. “Мы начинали как нефтегазовый клуб, где 100% компаний представляли энергетический сектор. В настоящее время 70% членов Клуба являются представителями ненефтяного сектора, и хотелось бы отметить, что данная цифра яркий показатель того, насколько эффективно работает ненефтяной сектор как внутри страны, так и за ее пределами”, - отметил Тельман Алиев, добавив, что за время пандемии Клуб продолжил активную деятельность, организовав более 300 мероприятий в онлайн-формате. "Мы стали площадкой, которая наладила тесный диалог не только между предпринимателями, но и государственными чиновниками, послами и другими официальными лицами. Мы организовали несколько "Grand CEO Lunch", в ходе которых были вручены сертификаты благодарности представителям государственных структур, которые в период пандемии активно поддерживали представителей бизнеса", - отметил Тельман Алиев.

По его словам, государственные структуры и предприниматели продолжают тесно сотрудничать, реализовывать проекты, совместно решать проблемы, стоящие перед частным сектором.

"Пользуясь случаем, от имени всех топ-менеджеров компаний, членов Caspian Energy Club, хочу выразить благодарность Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой за то, что они оказали высокую поддержку предпринимателям и создали в Азербайджане благоприятные условия для привлечения инвестиций и реализации бизнес проектов", - сказал Тельман Алиев.

"Еще до окончания пандемии мы стали свидетелями великой победы - были освобождены наши земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет. Сегодня на этих территориях ведутся масштабные работы по реконструкции и благоустройству, реализуются инфраструктурные проекты. Хочу отметить, что 60% компаний-членов Caspian Energy Club реализуют различные проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре", - отметил Тельман Алиев.

Он также проинформировал участников церемонии об организованных Caspian Energy Club мероприятиях в регионах Азербайджана и далеко за его пределами. “Мы восстановили работы офисов Клуба в Казахстане и Грузии. Кроме того, создали новые представительства в Турции, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Израиле, Германии, Польше, Словакии. В 2023 году мы планируем увеличить этот список. Также в рамках 20-ти летнего юбилея мы приняли решение провести 20 специальных сессий Caspian Energy Forum в 20-ти странах мира. Основная идейная линия Caspian Energy Forum - Green Energy and Digital Transition. В рамках всех проводимых мероприятий в 20-ти странах мира, мы постараемся рассказать о позитивном опыте создания Зоны Зеленой Энергии и Экономики в Карабахе и Восточном Зангезуре", - сказал Тельман Алиев.

“В этом году мы организовали несколько бизнес-туров в Нахчыван, Шамкир, Кедабек, Агсу, Шемаху. А в Шеки был организован B2G форум с участием главы исполнительной власти Шеки Эльханом Усубовым. Во всех этих регионах мы провели встречи с предпринимателями, посетили ряд предприятий и ознакомились с их работой. Провели встречи со стартаперами и студентами, желающими создать свой бизнес”, - сказал Тельман Алиев.

В ходе своей речи Тельман Алиев также коснулся темы трудоустройства молодых кадров. "Caspian Energy Club всегда старался уделять внимание молодому поколению. В прошлом году в результате нашего сотрудничества с частными предпринимателями мы помогли трудоустроиться почти 1200 молодым людям в компании-члены Клуба", - сказал Тельман Алиев.

"И традиционно в конце выступления обращаюсь ко всем участникам с просьбой продолжить свою благотворительную деятельность, помогая финансово нуждающимся, помогая трудоустроится выпускникам детских домов и людям с ограниченными возможностями, оказывать помощь нашим ветеранам и семьям шехидов поддерживая напрямую или посредством фонда “Yaşat”. Это наш долг. Более 20-ти лет мы придерживались этого правила и будем придерживаться дальше”, - подытожил председатель Клуба.

Номинанты премии были определены в результате опроса, проведенного среди менеджеров высшего и среднего звена компаний, входящих в Caspian Energy Club.

Премия Caspian Business Award 2022 была присуждена ПО “Азеригаз” в номинации “За особый вклад в социальное развитие регионов”, ЗАО “Бакинскому международному морскому торговому порту” в номинации “Порт года”, Gazelli Group в номинации “Местный производитель косметики и парфюмерии года”, Debet Safety в номинации "Производитель средств индивидуальной защиты года", North West Construction в номинации “Компания года по строительным инновациям”, Azericard в номинации “За внедрение продукта Tezödə”, ООО AZPETROL LTD в номинации “Сеть АЗС года”, ООО Badamlı Mineral Sular в номинации “Минеральная вода года”, Financial Chain Corporation в номинации “Международная консалтинговая компания года”, STV Engineering в номинации “Инспекционная компания года”, ООО Yağmur-2 в номинации "За активное участие в природоохранных проектах экономических зон", ООО NANT в номинации “Компания года дистрибьютор кондитерской продукции”, ASE Logistics в номинации “Логистическая компания года”, Hotels Group в номинации “Гостиничная сетевая компания года”, юридической фирме Mirzayev and Partners Legal Firm Ltd. в номинации “Юридическая компания года”, Myshops в номинации “Сеть электронного оборудования года”, ООО Ləzzət Qida Sənaye в номинации “Производитель продуктов питания года”, ООО Caspian Event Organisers в номинации “Организатор выставок года”, Prime Accessories в номинации “Сеть магазинов премиальных аксессуаров года”, основателю Times Consulting Эльгару Багирову в номинации “За особый вклад в рекламную сферу”.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, ОАЭ, Израиле, Польше, Словакии, Грузии, Узбекистане и Казахстане, а также полномочных представителей в различных странах мира.