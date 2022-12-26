АИКГФ в понедельник привлек 45 млн манатов через размещение облигаций

Азербайджанский Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в понедельник разместил облигации на 45 млн манатов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, заявку подал один инвестор.

По итогам аукциона был размещен весь объем облигаций, выставленных на торги - 45 млн манатов.

Срок обращения облигаций - 9000 дней, дата погашения - 17 августа 2047 года.

Ставка купона - 3% в год. Купонная выплата будет осуществляться каждые 180 дней.

Андеррайтером размещения облигаций выступила инвестиционная компания "Unicapital".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Х.Насирзаде