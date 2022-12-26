Цена золота может достичь $4 тыс. в 2023 году

Цена золота может достичь $4 тыс. за унцию в 2023 году на фоне замедления темпов подъема процентных ставок мировыми ЦБ и риска рецессии, прогнозирует главный инвестиционный директор Swiss Asia Capital Юрг Кинер.
По его мнению, котировки драгметала в следующем году могут повыситься до $2,5-4 тыс. за унцию в течение следующего года, сообщает CNBC.
"Есть все шансы для серьезного подъема на рынке золота. Но этот подъем - это не просто 10-20%, он будет таким, что рынок реально достигнет новых высот", - отметил Кинер.
По его словам, экономики многих стран в первом квартале столкнутся с небольшой рецессией, которая вынудит ЦБ мира замедлить темпы повышения процентных ставок, что сделает золото более привлекательным активом для инвесторов.
"С 2000-х годов средняя годовая доходность золота в любой валюте варьировалась между 8% и 10%. Вы не сможете получить такой уровень ни на рынке облигаций, ни на рынке акций", - добавил аналитик.
Привлекательность золота повысится для большинства инвесторов еще и потому, что инфляция в 2023 году по-прежнему останется на высоком уровне в большинстве регионов мира. "Золото - очень хороший инструмент хеджирования рисков инфляции, отличный выбор во время стагфляции и прекрасное дополнение портфеля", - сказал Кинер.
Между тем не все на рынке согласны с прогнозом Кинера. Старший рыночный стратег Slatestone Wealth Кенни Полкари не ждет сильного скачка цен на золото в следующем году. "Я не вижу возможности роста до $4 тыс., несмотря на то, что я сам бы этого хотел", - заявил Полкари.
По его мнению, рынок золота столкнется с сопротивлением на отметке в $1,9 тыс., а цены в течение года будут зависеть от того, как меняется инфляция в ответ на рост процентных ставок в мире.
"Мне нравится золото. Оно всегда мне нравилось. Золото должно быть частью вашего портфеля. Я думаю, что рынку будет хорошо в следующем году, но я не прогнозирую $4 тыс.", - сказал Полкари.
В то же время сооснователь одного из крупнейших брокеров Индии Zerodha Нихил Камат считает, что инвесторам следует выделить место для золота в размере от 10% до 20% своих портфелей, отмечая, что это самая подходящая стратегия для 2023 года.
"Динамика золота традиционно была обратно пропорциональна инфляции, а само оно служит хорошей защитой от нее", - заявил Камат.
Февральские контракты на золото на Нью-Йоркской товарной бирже на закрытие торгов в пятницу стоили $1806 за унцию.
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