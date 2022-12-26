Активы страхового рынка Азербайджана за 9 мес. выросли на 17,2%, капитализация – сократилась на 1,1%

Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний - ИФ) на 30 сентября 2022 года составили 1 млрд 568 млн 275,1 тыс. манатов, что на 17,2% больше показателя на конец 2021 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

При этом 536 млн 294,3 тыс. манатов или 34,2% активов аккумулировано в долгосрочных финансовых активах (рост на 31,6%), 431 млн 33,7 тыс. манатов (рост на 6,4%) – на банковских счетах, 157 млн 258,1 тыс. манатов (рост на 58,7%) – это доля перестраховщиков в страховых резервах, остальное - в прочих активах.

Совокупный уставный капитал страхового сектора на начало октября 2022 года составил 382 млн 929,2 тыс. манатов (спад на 1,1%).

Страховые резервы сектора на 1 октября 2022 года оцениваются в 919 млн 45,3 тыс. манатов (рост на 22,7%), суммарная нераспределенная прибыль - 81 млн 383,6 тыс. манатов (рост на 1,6%).

На 1 октября 2022 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 33 юридических лица, из которых 32 является частным юрлицом (в 6 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало октября 2022 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 11 - брокерских.

На 30 сентября 2022 года средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 1 872,5 манат, что на 0,3% меньше 9 месяцев 2021 года.

Х.Насирзаде