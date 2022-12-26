Путин признал разногласия в СНГ

Страны СНГ продолжают сотрудничество, даже несмотря на возникающие между ними разногласия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие", - сказал он, выступая на неформальном саммите СНГ.
Путин также отметил, что по итогам текущего года товарооборот России со странами СНГ может достичь $100 млрд.
Он поблагодарил глав государств СНГ за то, что они приехали на неформальную встречу в Санкт-Петербург. "Это было общее желание, мы неоднократно к этому обращались. Но все-таки формально это - инициатива России и я вам благодарен за ее поддержку", - сказал президент РФ.
Путин также добавил, что подобные встречи в неформальной обстановке глав государств Содружества, "как правило, проходят очень результативно".
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