Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 79.56 +2.07 Brent 83.92 +2.94

СНГ 26.12.2022 16:58

Путин признал разногласия в СНГ

Страны СНГ продолжают сотрудничество, даже несмотря на возникающие между ними разногласия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие", - сказал он, выступая на неформальном саммите СНГ.

Путин также отметил, что по итогам текущего года товарооборот России со странами СНГ может достичь $100 млрд.

Он поблагодарил глав государств СНГ за то, что они приехали на неформальную встречу в Санкт-Петербург. "Это было общее желание, мы неоднократно к этому обращались. Но все-таки формально это - инициатива России и я вам благодарен за ее поддержку", - сказал президент РФ.

Путин также добавил, что подобные встречи в неформальной обстановке глав государств Содружества, "как правило, проходят очень результативно".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az