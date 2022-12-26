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СНГ 26.12.2022 17:22

СНГ необходимо усиливать свои позиции на международной арене - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что СНГ необходимо усиливать свои позиции на международной арене.

"Для адаптации организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене", - сказал Токаев, выступая в ходе неформального саммита СНГ в понедельник в Санкт-Петербурге.

По словам президента Казахстана, "в ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов наблюдателя при СНГ и партнера Содружества".

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