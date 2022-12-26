Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана за 9 месяцев выросла в 3 раза

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании - ИФ) в январе-сентябре 2022 года составила 88 млн 144,7 тыс. манатов, что в 3,1 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Суммарные доходы участников рынка в отчетный период увеличились по сравнению с 9 месяцами 2021 года на 2,5% - до 716,141 млн манатов.

Страховые взносы увеличились на 12,5% - до 756 млн 891,2 тыс. манатов, отрицательные чистые страховые резервы составили 122 млн 65,8 тыс. манатов против 68 млн 962,5 тыс. манатов годом ранее.

Инвестиционные доходы участников страхового рынка составили 57 млн 771,4 тыс. манатов (рост на 29,8%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 3 млн 525,7 тыс. манатов (спад на 90,1%).

Расходы страхового сектора за отчетный период сократились на 7,3% - до 613 млн 479,5 тыс. манатов. При этом страховые выплаты составили 324 млн 71,1 тыс. манатов (спад на 20,3%), выплаты на перестрахование – 104 млн 550,2 тыс. манатов (рост на 17,2%), расходы на ведение дела – 146 млн 243,4 тыс. манатов (рост на 0,4%).

За 9 месяцев 2022 года страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 14 млн 516,7 тыс. манатов (рост на 71,8%).

На 1 октября 2022 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 33 юридических лица, из которых 32 являются частными юрлицами (в 6 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало октября 2022 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 11 - брокерских.

Х.Насирзаде