Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 79.56 +2.07 Brent 83.92 +2.94

Финансы 26.12.2022 19:04

Сбербанк надеется на открытие филиала в Китае до конца 2023г

Сбербанк ждет открытия филиала в Китае в конце 2023 года, заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в ходе пресс-конференции.

"Мы активно с ними (регулятором Китая - ИФ) в коммуникациях, туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве. Я надеюсь, что к концу 2023 года нам удастся открыть филиал в Китае, обычно это занимает 1,5-2 года. Надеемся, что к концу 2023 года у нас будет филиал в этой стране", - заявил он.

В середине ноября Ведяхин анонсировал, что Сбербанк в дополнение к представительству в Китае планирует открыть филиал.

За рубежом у Сбербанка только один филиал - в Индии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, СБЕРБАНК, ФИЛИАЛ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az