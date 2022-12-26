Сбербанк надеется на открытие филиала в Китае до конца 2023г

Сбербанк ждет открытия филиала в Китае в конце 2023 года, заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в ходе пресс-конференции.
"Мы активно с ними (регулятором Китая - ИФ) в коммуникациях, туда уехал огромнейший пакет документов. Китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документам и запрашивает их в очень большом количестве. Я надеюсь, что к концу 2023 года нам удастся открыть филиал в Китае, обычно это занимает 1,5-2 года. Надеемся, что к концу 2023 года у нас будет филиал в этой стране", - заявил он.
В середине ноября Ведяхин анонсировал, что Сбербанк в дополнение к представительству в Китае планирует открыть филиал.
За рубежом у Сбербанка только один филиал - в Индии.
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