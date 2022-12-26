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ТЭК 26.12.2022 20:34

Оператор "Северного потока" начал оценку стоимости ремонта трубы после ЧП

Оператор "Северного потока", компания Nord Stream AG приступила к оценке стоимости ремонта трубопровода после ЧП, произошедшего в сентябре этого года, пишет в понедельник газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

"В последние недели компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопровода и восстановления подачи газа", - пишет газета со ссылкой на источник, говоривший на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, первоначальная оценка ремонта стартует примерно с $500 млн.

Кроме того, специалисты также изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее острова Борнхольм. Расследование по фактам взрывов на газопроводах "Северный поток" ведут Швеция и Дания.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, РЕМОНТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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