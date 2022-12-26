Оператор "Северного потока", компания Nord Stream AG приступила к оценке стоимости ремонта трубопровода после ЧП, произошедшего в сентябре этого года, пишет в понедельник газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.
"В последние недели компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопровода и восстановления подачи газа", - пишет газета со ссылкой на источник, говоривший на условиях анонимности.
По словам собеседника издания, первоначальная оценка ремонта стартует примерно с $500 млн.
Кроме того, специалисты также изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды.
В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее острова Борнхольм. Расследование по фактам взрывов на газопроводах "Северный поток" ведут Швеция и Дания.
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