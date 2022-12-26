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Дальнее зарубежье 26.12.2022 19:11

Число жертв снежного шторма в США приближается к 50

Не менее 48 человек погибли из-за снежной бури и холодов в США, сообщают в понедельник американские СМИ.

Ранее поступали данные о 41 жертве.

При этом отмечается, что 27 от общего числа летальных случаев приходится на западную часть штата Нью-Йорк.

Спасательные служба не исключают, что это число жертв может вырасти, поскольку многие жители оказались заблокированными в своих домах из-за морозов и снегопадов, которые прибыли к массовым отключениям электричества.

Около 60% населения США за последнюю неделю получили предупреждения об опасности из-за непогоды.

Снегопад обрушился на значительную часть страны на прошлой неделе, в ряде районов установились чрезвычайно низкие для регионов температуры.

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Тэги: США, ШТОРМ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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