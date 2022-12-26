Число жертв снежного шторма в США приближается к 50

Не менее 48 человек погибли из-за снежной бури и холодов в США, сообщают в понедельник американские СМИ.
Ранее поступали данные о 41 жертве.
При этом отмечается, что 27 от общего числа летальных случаев приходится на западную часть штата Нью-Йорк.
Спасательные служба не исключают, что это число жертв может вырасти, поскольку многие жители оказались заблокированными в своих домах из-за морозов и снегопадов, которые прибыли к массовым отключениям электричества.
Около 60% населения США за последнюю неделю получили предупреждения об опасности из-за непогоды.
Снегопад обрушился на значительную часть страны на прошлой неделе, в ряде районов установились чрезвычайно низкие для регионов температуры.
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