В Азербайджане зафиксирован суточный спад числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 980, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее в стране было зафиксировано 72 новых заражения COVID-19.
Второй день подряд летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции не выявлено. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 6 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 815 тыс. 409 человек (+14 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 565 человек.
За сутки медики провели 743 теста на коронавирус против 1 тыс. 930 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 421 тыс. 167 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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