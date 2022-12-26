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26.12.2022 20:53

В Азербайджане зафиксирован суточный спад числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 980, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее в стране было зафиксировано 72 новых заражения COVID-19.

Второй день подряд летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции не выявлено. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 6 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 815 тыс. 409 человек (+14 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 565 человек.

За сутки медики провели 743 теста на коронавирус против 1 тыс. 930 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 421 тыс. 167 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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