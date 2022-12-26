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Дальнее зарубежье 26.12.2022 22:13

В Китае смягчат с 8 января антикоронавирусные ограничения

В Китае в начале января смягчат ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщает в понедельник издание South China Morning Post.

Госкомиссия КНР по здравоохранению приняла решение понизить угрозу заболевания COVID-19 c самой высокой - "А" - до "Б". Категория "А" была введена еще в 2020 году.

В рамках этого решения с 8 января 2023 года прибывающим в Китай не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин: эта мера останется в силе только для тех, у кого выявлен COVID-19. При этом для въезда на территорию КНР будут требовать отрицательный тест на коронавирус, отмечает Bloomberg.

Кроме того, как сообщает агентство ЭФЭ, в Китае ослабят и контроль на своей территории за людьми, заболевшими коронавирусом. В частности, власти откажутся от практики отслеживания того, с кем контактировал тот или иной заболевший человек. Речь идет и об отказе от практики определения того, насколько высок риск заражения в том или ином районе.

Ранее госкомиссия КНР по здравоохранению прекратила публиковать ежедневную статистику по ситуации с COVID-19.

При этом, в конце ноября, когда ежедневные новые случаи COVID-19 достигли рекордных показателей, комиссия перестала предоставлять данные о бессимптомных случаях заражения.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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