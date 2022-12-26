Турция планирует стать энергетическим центром Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров страны сообщил, что буровое судно «Фатих» на месторождении Чайджума-1 на глубине 3023 метра обнаружило запасы природного газа в 58 млрд кубометров.
«Наши запасы природного газа в Черном море увеличились на 170 млрд кубометров, достигнув в общей сложности 710 млрд кубометров», - отметил президент.
По словам Эрдогана, ежедневная добыча нефти в Турции составляет 80 тысяч баррелей. «Мы стремимся увеличить эту цифру до 100 тысяч баррелей в следующем году. Мы полны решимости превратить Турцию в энергетический центр Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока. Наша конечная цель провозгласить энергетическую независимость Турции, полностью отказавшись от иностранной нефти и природного газа», - добавил президент Турции, слова которого приводит Anadolu.
Р.Ахмедов
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