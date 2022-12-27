Президент Южной Кореи помиловал экс-главу государства Ли Мён Бака

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник помиловал бывшего президента Ли Мён Бака, экс- губернатора провинции Южный Кёнсан Ким Кён Су и других политиков, осужденных за коррупцию и другие нарушения закона, сообщает "Рёнхап".
"Я надеюсь, эти помилования послужат объединению национальной силы", - приводит агентство слова Юн Сок Ёля на заседании кабинета министров.
Отмечается, что решение о помилованиях вступит в силу в среду.
По данным агентства, Ким Кён Су, близкий к бывшему президенту Мун Чжэ Ину, помилован за пять месяцев до окончания его тюремного срока. Ему по-прежнему запрещено баллотироваться на государственные должности до декабря 2027 года.
Среди помилованных - бывшие президентские секретари, обвиненные в массовом коррупционном скандале, который привел к импичменту бывшего президента Пак Кын Хе в 2017 году. В частности, президент помиловал главу администрации Пак Кын Хе - Ким Ги Чона, бывших министра финансов Цой Ген Хвана, директоров Национальной разведывательной службы Нам Чжэ Чжуна, Ли Бен Ки и Ли Бен Хо, а также бывшего старшего секретаря президента по политическим вопросам Чон Бен Хона.
В августе Юн Сок Ёль помиловал исполнительного директора Samsung Electronics Ли Чжэ Ена и других бизнесменов.
Отмечается, что в общей сложности в рамках недавних президентских амнистий помиловали 1373 человека.
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