Страховщики в Азербайджане за 9 месяцев выплатили агентам свыше 29 млн манатов в качестве комиссионных

Расходы страховых и перестраховочных компаний Азербайджана на ведение дел за январь-сентябрь 2022 года составили 146 млн 243,4 тыс. манатов, что на 0,3% больше показателя 9 месяцев 2021 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на страховом рынке.
При этом 19,9% расходов - 29 млн 94,9 тыс. манатов пришлись на расходы по выплате агентских комиссий (спад на 27,1%).
На выплату заработных плат направлено 53 млн 190,6 тыс. манатов (рост на 1,2%) или 36,4% расходов, операционные расходы компаний составили 8 млн 871,1 тыс. манатов (рост на 31,9%), социальные отчисления - 9 млн 59,4 тыс. манатов (рост на 8,5%), выплаты по аренде - 5 млн 427,8 тыс. манатов (спад на 3,6%).
Кроме того, страховой сектор потратил 2 млн 19,7 тыс. манатов на рекламу (спад на 31,2%).
Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2021 году потратили 54 млн 327,5 млн манатов на выплату комиссионных агентам (рост на 2,4% по сравнению с 2020г). В целом, на выплаты комиссионных агентам пришлось 27,5% расходов страховых и перестраховочных компаний в 2021 году.
Х.Насирзаде
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