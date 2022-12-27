Еще одно преимущество карт atb

Azer Turk Bank продолжает расширять спектр услуг, предлагаемых своим клиентам.

Благодаря новой услуге, владельцы платежных карт (Mastercard) выпущенных банком, смогут переводить деньги на карты Mastercard многих зарубежных банков. Операции по переводу осуществляются через мобильное приложение atb360.

Таким образом, клиенты смогут перевести с карты на карту суммы в размере 850 AZN в день (максимум 3 операции) или 8 500 AZN в месяц (максимум 10 операций) или их эквивалент в иностранной валюте, соответственно.

Комиссия за переводы составляет 1,5% от суммы отправления, минимум 3 AZN/USD/EUR/GBP.

Следует отметить, что мобильное приложение atb360 можно скачать из App Store или Google Play.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте www.atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.