18 детей умерли в Узбекистане после приема индийского лекарства от ОРЗ

Министерство здравоохранения Узбекистана в ходе служебного расследования установило, что причиной смерти в Самарканде 18 детей, принимавших лекарственный препарат "Док-1 Макс", стала передозировка лекарства при домашнем лечении, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
По данным Минздрава, в результате приема сиропа "Док-1 Макс" скончались 18 детей, заболевших острым респираторным заболеванием. Установлено, что дети до поступления на стационарное лечение принимали препарат дома 2-7 дней 3-4 раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу. Детям препарат давали без рецепта врача. Поскольку основной составной частью препарата является парацетамол, сироп "Док-1 Макс" неправильно применялся родителями в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек, считают медики.
Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа "Док-1 Макс" содержит этиленгликоль. Это вещество токсично, и 1-2 мл/кг 95 процентного концентрированного раствора могут вызвать серьезные проблемы в состоянии пациента - рвоту, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность.
"С учетом всех случаев нарушения законодательства, выявленных рабочей группой министерства в ходе изучения, семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей из-за того, что халатно относились к обязанностям, своевременно не провели анализ детской смертности и не приняли необходимые меры", - говорится в сообщении.
В настоящее время таблетки и сиропы лекарственного препарата "Док-1 Макс" сняты с продажи во всех аптеках, собранные документы переданы в правоохранительные органы.
Таблетки и сироп "Док-1 Макс" производства индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd в Узбекистане были зарегистрированы в 2012 году и тогда же поступили на продажу. Согласно информации Агентства по развитию фармацевтической отрасли, каждая лекарственная серия проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия.
Азербайджан и Япония подписали Конвенцию об отказе от двойного налогообложения
Алиев прибыл на саммит СНГ в Петербург
Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 января вырастут на 18,3%
Добыча газа в Чанцине превысила 50 млрд кубометров в этом году
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по фактам махинаций с пенсиями на 884 тыс. манатов
В Азербайджане зарегистрирована фармацевтическая компания с капиталом в $1 млн
Алиев поручил Наджафли провести реформы в Нахчыване
Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов
Еще одно преимущество карт atb
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают