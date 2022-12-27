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СНГ 27.12.2022 13:43

18 детей умерли в Узбекистане после приема индийского лекарства от ОРЗ

Министерство здравоохранения Узбекистана в ходе служебного расследования установило, что причиной смерти в Самарканде 18 детей, принимавших лекарственный препарат "Док-1 Макс", стала передозировка лекарства при домашнем лечении, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава, в результате приема сиропа "Док-1 Макс" скончались 18 детей, заболевших острым респираторным заболеванием. Установлено, что дети до поступления на стационарное лечение принимали препарат дома 2-7 дней 3-4 раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу. Детям препарат давали без рецепта врача. Поскольку основной составной частью препарата является парацетамол, сироп "Док-1 Макс" неправильно применялся родителями в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек, считают медики.

Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа "Док-1 Макс" содержит этиленгликоль. Это вещество токсично, и 1-2 мл/кг 95 процентного концентрированного раствора могут вызвать серьезные проблемы в состоянии пациента - рвоту, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность.

"С учетом всех случаев нарушения законодательства, выявленных рабочей группой министерства в ходе изучения, семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей из-за того, что халатно относились к обязанностям, своевременно не провели анализ детской смертности и не приняли необходимые меры", - говорится в сообщении.

В настоящее время таблетки и сиропы лекарственного препарата "Док-1 Макс" сняты с продажи во всех аптеках, собранные документы переданы в правоохранительные органы.

Таблетки и сироп "Док-1 Макс" производства индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd в Узбекистане были зарегистрированы в 2012 году и тогда же поступили на продажу. Согласно информации Агентства по развитию фармацевтической отрасли, каждая лекарственная серия проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, ДЕТИ, ДЕТИ, ДЕТИ, ЛЕКАРСТВО, ЛЕКАРСТВО, ЛЕКАРСТВО, ГИБЕЛЬ, ГИБЕЛЬ, ГИБЕЛЬ


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