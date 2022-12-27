Самолет авиакомпании FlyDubay, следовавший из Дубая в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет авиакомпании FlyDubay, следовавший по маршруту Дубай-Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Баку.
«Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс FZ-8637 по маршруту Дубай-Тбилиси, принял решение приземлиться в Международном аэропорту им. Гейдара Алиева по причине сильного тумана в Тбилисском аэропорту», - говорится в сообщении пресс-службы Бакинского аэропорта.
Самолет «Boeing 737 MAX» успешно приземлился в Баку в 12:03 по местному времени.
Н.Аббасова
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