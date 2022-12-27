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Транспорт и связь 27.12.2022 12:46

Самолет авиакомпании FlyDubay, следовавший из Дубая в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет авиакомпании FlyDubay, следовавший по маршруту Дубай-Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Баку.

«Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс FZ-8637 по маршруту Дубай-Тбилиси, принял решение приземлиться в Международном аэропорту им. Гейдара Алиева по причине сильного тумана в Тбилисском аэропорту», - говорится в сообщении пресс-службы Бакинского аэропорта.

Самолет «Boeing 737 MAX» успешно приземлился в Баку в 12:03 по местному времени.

Н.Аббасова

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Тэги: САМОЛЕТ, САМОЛЕТ, ПОСАДКА, ПОСАДКА, ВЫНУЖДЕННАЯ, ВЫНУЖДЕННАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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