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Происшествия 27.12.2022 13:40

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по фактам махинаций с пенсиями на 884 тыс. манатов

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту махинаций с пенсиями на общую сумму 884 тыс. манатов.

В информации ведомства отмечается, что расследование проведено Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре на основе материалов, собранных Счетной палатой при проведении внешнего аудита в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

«В ходе проверки было выявлено, что в течение 2002-2007 годах были фальсифицированы документы 51 лица, в результате чего до 31 июня 2022 года им было выплачено 884 тыс. манатов сверх положенной пенсии», - подчеркивает Генпрокуратура.

В связи с тем, что выявлены и факты злоупотребления служебным положением и должностным подлогом, возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, КОРРУПЦИЯ, ДЕЛО


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