Туман в столице Индии нарушил движение поездов и авиасообщение

Густой туман и низкие температуры, наступившие в индийской столице Нью-Дели, привели к нарушениям в движении поездов и в авиасообщении, сообщают во вторник западные СМИ.
В некоторых районах столицы видимость составляла всего 50 метров. В результате администрация международного аэропорта имени Индиры Ганди предупредила, что некоторые авиарейсы в таких условиях выполнить нельзя.
Также 15 поездов, отправлявшихся в Дели, прибыли позднее назначенного времени.
В метеорологической службе Индии сообщили, что очень густой туман ожидается еще в течение суток из-за слабого ветра и высокой влажности. Температура воздуха в Дели опустилась до 5,6 градусов по Цельсию. Холодная погода - с температурами ниже нормы - в ближайшие два дня должна также сохраняться в штатах Пенджаб и Харьяна.
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