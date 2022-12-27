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Дальнее зарубежье 27.12.2022 14:16

Туман в столице Индии нарушил движение поездов и авиасообщение

Густой туман и низкие температуры, наступившие в индийской столице Нью-Дели, привели к нарушениям в движении поездов и в авиасообщении, сообщают во вторник западные СМИ.

В некоторых районах столицы видимость составляла всего 50 метров. В результате администрация международного аэропорта имени Индиры Ганди предупредила, что некоторые авиарейсы в таких условиях выполнить нельзя.

Также 15 поездов, отправлявшихся в Дели, прибыли позднее назначенного времени.

В метеорологической службе Индии сообщили, что очень густой туман ожидается еще в течение суток из-за слабого ветра и высокой влажности. Температура воздуха в Дели опустилась до 5,6 градусов по Цельсию. Холодная погода - с температурами ниже нормы - в ближайшие два дня должна также сохраняться в штатах Пенджаб и Харьяна.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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