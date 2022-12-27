Азербайджан и Япония подписали Конвенцию об отказе от двойного налогообложения, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Подписание с Японией Конвенции об отказе от двойного налогообложения станет стимулом для расширения двухсторонних связей», - написал Джаббаров в своем аккаунте в Facebook.
Как сообщалось ранее, в настоящее время вопрос отказа от двойного налогообложения между странами регулируется на основе конвенции об устранении двойного налогообложения, подписанной между СССР и Японией.
До настоящего времени соглашения об избежание двойного налогообложения Азербайджан подписал с 55 странами. Кроме этого, для подписания аналогичных соглашений переговоры ведутся с рядом стран: Индией, Словакией, Португалией, Сингапуром и др.
Б.Рустамбеков
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