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Внешняя политика 27.12.2022 14:41

Азербайджан и Япония подписали Конвенцию об отказе от двойного налогообложения

Азербайджан и Япония подписали Конвенцию об отказе от двойного налогообложения, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Подписание с Японией Конвенции об отказе от двойного налогообложения станет стимулом для расширения двухсторонних связей», - написал Джаббаров в своем аккаунте в Facebook.

Как сообщалось ранее, в настоящее время вопрос отказа от двойного налогообложения между странами регулируется на основе конвенции об устранении двойного налогообложения, подписанной между СССР и Японией.

До настоящего времени соглашения об избежание двойного налогообложения Азербайджан подписал с 55 странами. Кроме этого, для подписания аналогичных соглашений переговоры ведутся с рядом стран: Индией, Словакией, Португалией, Сингапуром и др.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОНВЕНЦИЯ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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