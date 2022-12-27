Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов

Компания Bakcell провела двухдневный семинар, посвященный теме «Мобильные телекоммуникации: последние достижения и новые технологии» для местных журналистов и блогеров. Основной целью этого традиционного семинара является повышение осведомленности представителей СМИ и блогеров в таких областях, как основы телекоммуникаций, современные технологии, цифровизация, инновации и последние тенденции.
Для участия в мероприятии были приглашены более 30 журналистов и блогеров, представляющих многие ведущие СМИ страны.
В ходе семинара, представители Bakcell провели интерактивные сессии и презентации на такие темы, как «Технология eSIM», «Экосистема B2B и ее влияние на рынок», «Технология VoLTE», «Принципы работы мобильной сети», «Построение и расширение охвата сети Bakcell в Карабахе», «Корпоративная социальная ответственность и ее польза для общества».
Представители компании приняли участие в сессиях вопросов и ответов, обмене мнениями и дискуссиях с журналистами, не тему телекоммуникационной отрасли и новых технологий.
Следует отметить, что, начиная с 2015 года, Bakcell ежегодно проводит традиционные семинары на тему мобильных телекоммуникаций для азербайджанских СМИ.
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