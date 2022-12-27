Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.12 $/bbl +/- WTI 79.56 +2.07 Brent 83.92 +2.94

27.12.2022 15:01

Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов

Компания Bakcell провела двухдневный семинар, посвященный теме «Мобильные телекоммуникации: последние достижения и новые технологии» для местных журналистов и блогеров. Основной целью этого традиционного семинара является повышение осведомленности представителей СМИ и блогеров в таких областях, как основы телекоммуникаций, современные технологии, цифровизация, инновации и последние тенденции.

Для участия в мероприятии были приглашены более 30 журналистов и блогеров, представляющих многие ведущие СМИ страны.

В ходе семинара, представители Bakcell провели интерактивные сессии и презентации на такие темы, как «Технология eSIM», «Экосистема B2B и ее влияние на рынок», «Технология VoLTE», «Принципы работы мобильной сети», «Построение и расширение охвата сети Bakcell в Карабахе», «Корпоративная социальная ответственность и ее польза для общества».

Представители компании приняли участие в сессиях вопросов и ответов, обмене мнениями и дискуссиях с журналистами, не тему телекоммуникационной отрасли и новых технологий.

Следует отметить, что, начиная с 2015 года, Bakcell ежегодно проводит традиционные семинары на тему мобильных телекоммуникаций для азербайджанских СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az